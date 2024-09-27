Гол и передача Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» в предсезонке НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Эрик Джонсон и российский нападающий Матвей Мичков. Также Мичков в этой встрече отметился результативной передачей.

За «Айлендерс» сыграл российский нападающий Максим Цыплаков, который провёл на площадке 16 минут 5 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности "-1".

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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