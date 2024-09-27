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Журналист The Athletic: я был бы обеспокоен будущим Капризова на месте фанатов «Миннесоты»

Журналист The Athletic: я был бы обеспокоен будущим Капризова на месте фанатов «Миннесоты»
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Журналист The Athletic Марк Лазерус высказался о российском нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.

«На месте болельщиков «Миннесоты», я был бы обеспокоен будущим Кирилла Капризова. Он феноменален, и он первый по—настоящему потрясающий талант, на которого можно положиться. Он все ещё вполне может подписать новый контракт с «Миннесотой», это НХЛ, парни, как правило, остаются в ней», — приводит слова Лазеруса Yahoo News со ссылкой на подкаст Hockey Show on Monday.

Ранее Лазерус сообщил, что к Капризову активный интерес проявляет «Чикаго Блэкхоукс». Отмечается, что «Чикаго» может попробовать подписать контракт с форвардом через два года.

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