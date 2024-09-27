Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в овертайме, Гущин и Костин набрали по два очка

В Анахайме закончился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Анахайм Дакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В конце первого периода Мэйсон Мактавиш с передач Тревора Зеграса и Тристана Люно открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второго периода Тристен Робинс с передач Данила Гущина и Итана Кардуэлла восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Лео Карлссон с передач Джексона ЛаКомбе и Троя Терри вновь вывел «уток» вперёд. На 18-й минуте периода Клим Костин с передач Данила Гущина и Каспера Халттунена сделал счёт 2:2.

На третьей минуте овертайма Люка Каньони с передач Клима Костина и Итана Кардуэлла принёс «акулам» победу.

Отметим, что в воротах «Сан-Хосе» весь матч играл российский голкипер Георгий Романов, отразивший 32 броска.