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Анахайм — Сан-Хосе, результат матча 27 сентября 2024, счет 2:3 ОТ, НХЛ 2024-2025

«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в овертайме, Гущин и Костин набрали по два очка
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В Анахайме закончился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Анахайм Дакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2024, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Мактавиш (Зеграс, Люно) – 19:42 (5x5)     1:1 Робинс (Гущин, Кардуэлл) – 22:31 (5x5)     2:1 Карлссон (ЛаКомбе, Терри) – 45:21 (5x4)     2:2 Костин (Гущин, Халттунен) – 57:18 (5x4)     2:3 Каньони (Костин, Кардуэлл) – 62:08 (3x3)    

В конце первого периода Мэйсон Мактавиш с передач Тревора Зеграса и Тристана Люно открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второго периода Тристен Робинс с передач Данила Гущина и Итана Кардуэлла восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Лео Карлссон с передач Джексона ЛаКомбе и Троя Терри вновь вывел «уток» вперёд. На 18-й минуте периода Клим Костин с передач Данила Гущина и Каспера Халттунена сделал счёт 2:2.

На третьей минуте овертайма Люка Каньони с передач Клима Костина и Итана Кардуэлла принёс «акулам» победу.

Отметим, что в воротах «Сан-Хосе» весь матч играл российский голкипер Георгий Романов, отразивший 32 броска.

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