«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в овертайме, Гущин и Костин набрали по два очка

В Анахайме закончился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Анахайм Дакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В конце первого периода Мэйсон Мактавиш с передач Тревора Зеграса и Тристана Люно открыл счёт во встрече.
На третьей минуте второго периода Тристен Робинс с передач Данила Гущина и Итана Кардуэлла восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте третьей двадцатиминутки Лео Карлссон с передач Джексона ЛаКомбе и Троя Терри вновь вывел «уток» вперёд. На 18-й минуте периода Клим Костин с передач Данила Гущина и Каспера Халттунена сделал счёт 2:2.
На третьей минуте овертайма Люка Каньони с передач Клима Костина и Итана Кардуэлла принёс «акулам» победу.
Отметим, что в воротах «Сан-Хосе» весь матч играл российский голкипер Георгий Романов, отразивший 32 броска.
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