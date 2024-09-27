Кутюрье — о Мичкове: такого высококлассного игрока у «Филадельфии» давно не было

Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье высоко оценил игру российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Такого высококлассного и перспективного игрока, как он, у нас, наверное, давно не было. Забавно видеть его желание и азарт», — приводит слова Кутюрье NBC Sports Philadelphia.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0. В составе победителей забивали Эрик Джонсон и российский нападающий Матвей Мичков. Также Мичков в этой встрече отметился результативной передачей.

Ранее Кутюрье рассказал, как проходит адаптация Матвея Мичкова к стране и клубу.