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Экс-игрок СКА: нынешний уровень в НХЛ не запредельный, Мичков должен выделяться

Экс-игрок СКА: нынешний уровень в НХЛ не запредельный, Мичков должен выделяться
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Бывший игрок СКА Михаил Панин оценил перспективы российского нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфии Флайерз».

«Думаю, что Матвей свои 25-30 голов в первом сезоне забьёт, если ему предоставят достаточно времени на площадке. Он всё-таки достаточно вёрткий форвард. Да и характер у него своеобразный, не ломается под ударами. Поэтому Мичков должен выделяться, тем более что «лётчики» в последнее время не блещут. Да и в целом нынешний уровень в НХЛ не назовёшь запредельным. Игроков, способных достичь уровня Макдэвида или Маккиннона, немного», — цитирует Панина «Спорт уик-энд».

Напомним, сегодня, 27 сентября, в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0. В составе победителей забивали Эрик Джонсон и российский нападающий Матвей Мичков. Также Мичков в этой встрече отметился результативной передачей.

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