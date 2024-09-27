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Металлург — Ак Барс: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию

«Металлург» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 27 сентября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч покажут тематические каналы КХЛ и KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» после девяти проведённых матчей имеет в активе шесть очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Казанский клуб с 10 баллами в активе располагается на пятой строчке в таблице Востока.

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