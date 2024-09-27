Светлов: ругать вратарей московского «Динамо» — это упрощённый подход

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) Сергей Светлов высказался о неудачной игре московского «Динамо» в сезоне-2024/2025.

— Все ругают вратарей «Динамо». По делу?

— Это упрощённый подход. Знаете, в лиге сейчас нет доминирующих вратарей уровня Владислава Третьяка или Владимира Мышкина, Игоря Шестёркина и Ильи Сорокина. Во всех командах КХЛ неплохой уровень вратарей — немногим выше среднего, но без суперзвёзд.

Поэтому в первую очередь «Динамо» не взяло свои очки не из-за вратарских моментов. Когда выстроена система игры, голкиперам легче. Поэтому сейчас самый главный момент — выстраивание этой системы. Надеюсь, родная команда будет прибавлять с каждым матчем, потенциал у «Динамо» серьёзный, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

Московское «Динамо» после девяти матчей имеет в своём активе восемь очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре бело-голубые встретятся с «Нефтехимиком», у которого четыре поражения подряд.