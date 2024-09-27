Шведский голкипер «Филадельфии» высоко оценил игру Матвея Мичкова

Шведский вратарь «Филадельфии Флайерз» Самуэль Эрссон высоко оценил игру российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Он очень уверен в себе, это определённо видно. Мичков не боится пробовать что-то новое и делать неожиданные вещи», — приводит слова Эрссона NBC Sports Philadelphia.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0. В составе победителей забивали Эрик Джонсон и российский нападающий Матвей Мичков. Также Мичков в этой встрече отметился результативной передачей.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует матчами в Чехии 4 октября.