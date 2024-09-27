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Защитник «Локомотива» Симашев рассказал, какую травму получил на тренировке

Защитник «Локомотива» Симашев рассказал, какую травму получил на тренировке
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19-летний защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал, что на тренировке шайба ему попала в лицо. Его возвращение ожидается примерно через три-четыре недели.

— На тренировке шайба прилетела мне в челюсть, но сейчас я уже нормально разговариваю. Место удара немного опухло, но ничего страшного не произошло. Не хочу говорить, что я скоро вернусь, но пока восстановление идёт быстрее, чем ожидалось.

– Как на тренировке шайба может прилететь в челюсть?
– Я отвернулся от момента, мне прилетела шайба. Вот и всё.

– Теоретически сможем увидеть вас в играх уже на следующей неделе?
– Теоретически да. Но я ещё буду общаться с докторами, они определят, могу я играть или нет, — приводит слова Симашева Metaratings.

В сезоне-2024/2025 Дмитрий Симашев провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Ярославский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 баллов после девяти сыгранных встреч. В следующей игре «Локомотив» сыграет с ХК «Сочи» завтра, 28 сентября.

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