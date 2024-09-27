Экс-игрок СКА: Кузнецов — лучший в КХЛ, вопрос, как его мастерство сгенерируется в очки

Бывший игрок СКА Михаил Панин рассказал об игре нападающего СКА Евгения Кузнецова.

— Уровень Кузнецова, который выигрывал Кубок Стэнли, становился лучшим бомбардиром плей-офф, выступал на уровне MVP — достаточно высокий… Но тут вопрос тонкий. Хоккей не индивидуальный вид спорта. Здесь всё зависит от каких-то общих задач команды… И в любом случае определённые элементы выделяют этого форварда от остальных, что бросается в глаза специалистам. По движению, агрессии, отдаче Евгений не уступает никому из более молодых и перспективных. Даже превосходит.

— То есть он сильнее остальных своих партнёров по атаке в СКА?

— Безусловно, по всем данным Кузнецов — лучший хоккеист в КХЛ: по катанию, техническим данным, видению игры. И возраст у Евгения ещё достаточно молодой, чтобы проявить себя, а не просто доигрывать… Другой вопрос, как его мастерство сгенерируется в голы и очки — это уже задача тренеров, — приводит слова Панина «Спорт уик-энд».

В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах. С 11 баллами в активе подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в таблице Запада. 32-летний Евгений Кузнецов после восьми встреч набрал 4 (1+3) очка.