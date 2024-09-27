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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин планирует сыграть ещё один предсезонный матч

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин планирует сыграть ещё один предсезонный матч
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что чувствует себя хорошо и рассчитывает сыграть ещё один предсезонный матч после полученной во вторник травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, россиянин выбыл из игры с «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем периоде.

«Рейнджерс» проведут ещё три предсезонных матча: два с «Нью-Джерси Дэвилз» и один с «Нью-Йорк Айлендерс».

32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

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