Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин планирует сыграть ещё один предсезонный матч

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что чувствует себя хорошо и рассчитывает сыграть ещё один предсезонный матч после полученной во вторник травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, россиянин выбыл из игры с «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем периоде.

«Рейнджерс» проведут ещё три предсезонных матча: два с «Нью-Джерси Дэвилз» и один с «Нью-Йорк Айлендерс».

32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.