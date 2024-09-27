Александр Кожевников: к середине сезона «Авангард» будет другим

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Кожевников высказался об игре омского «Авангарда» в нынешнем сезоне.

«Два основных игрока вывалились. Да, команда старается что-то сделать, но в последнее время проигрывает. Понятно, что «Авангарду» было сложно без Буше и Ткачёва. Но к середине сезона «Авангард» будет другим. Конечно, молодым будет трудно заменить Ткачёва. В «Авангарде» сейчас просто нет тех, кто может заменить Ткачёва», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

После девяти сыгранных матчей омичи занимают восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с семью очками. Следующий матч «Авангард» проведёт с «Трактором» в Челябинске сегодня, 27 сентября.