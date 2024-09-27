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Коледов рассказал, что нужно сделать «Авангарду» для улучшения игры команды

Коледов рассказал, что нужно сделать «Авангарду» для улучшения игры команды
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Защитник «Авангарда» Павел Коледов рассказал, что нужно сделать хоккеистам омского клуба для улучшения игры и прерывания серии поражений, которая составляет шесть матчей.

«Я думаю, всё приходит через труд. Работа, работа и ещё раз работа. Нужно заслужить везение. И, конечно, добавить в реализации моментов. Шансы у нас есть в каждом матче, мы их создаём. Страдает именно реализация. Не надо делать из вратаря соперника Третьяка. Больше бросать, идти на добивание. Можно много разглагольствовать на эту тему, надо просто выходить и на льду доказывать, что мы способны обыгрывать любую команду.

Нужен какой-то «грязный» гол. Полезть туда, закопать шайбу вместе с собой, занести тачдаун. Это даст эмоций команде. Когда не идёт «5 на 5», начинается нервозность, чувство, что у нас не получается – чисто психологический момент. Такие вещи переламываются только вот такими голами, на характере», — приводит слова Коледова сайт «Авангарда».

После девяти сыгранных матчей омичи занимают восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с семью очками. Следующий матч «Авангард» проведёт с «Трактором» в Челябинске сегодня, 27 сентября.

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