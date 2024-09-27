Финский профессор: отстранение россиян раздражает Путина больше, чем экономические санкции

Профессор Томас Форсберг из университета Тампере высказался на тему массового отъезда легионеров из КХЛ после начала конфликта на Украине и о влиянии хоккея на политику президента РФ Владимира Путина в России. Специалист отметил, что решение легионеров приехать в КХЛ в данный момент идёт на руку администрации президента.

«Конечно, это удар, что такой проект, как Континентальная хоккейная лига, не сделал серьёзных шагов вперёд, особенно после февраля 2022 года. В целом можно сказать, что отстранение россиян от международных соревнований явно раздражает Путина больше, чем какие-то экономические санкции.

Желание игроков приехать в КХЛ показывает, что лига является международной и второй лучшей в мире, что также интересует других хоккеистов. В этом смысле для Путина — это маленькая радость, хотя большие цели сейчас нереальны.

Однако игра в России опасна тем, что легионеры могут попасть в тюрьму, как это было с Бриттни Грайнер. В этом смысле можно даже задаться вопросом, что думают по поводу этих вещей те, кто решил уехать играть туда.

Игра в КХЛ – всё ещё нелегка. Расстояния большие, а условия не всегда лучшие по сравнению со Швейцарией, где на вечер можно отправиться домой.

Совершенно очевидно, что во время правления Путина начали распространяться и осуществляться различные мероприятия для поддержки информационной политики. В этой системе было бы очень странно, если бы спорт остался в стороне. Напротив. Это имело большое значение. В России за хоккеем следят, он был спортом путинского поколения и спортом элиты. Это память о «Красной машине». Это было неотъемлемой частью советской идентичности», — приводит слова Форсберга Mtvuutiset.