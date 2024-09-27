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Хоккеисты СКА Деанджело и Глотов, вероятно, сыграют с «Северсталью»

Хоккеисты СКА Деанджело и Глотов, вероятно, сыграют с «Северсталью»
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Нападающий СКА Василий Глотов и защитник армейского клуба Тони Деанджело, вероятно, сыграют в матче с «Северсталью». Фотографии хоккеистов можно увидеть в посте клуба с берегов Невы в телеграм-канале.

Напомним, игра состоится сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что Василий Глотов получил повреждение во время домашнего предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

Тони Деанджело подписал контракт с армейским клубом 23 сентября. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.

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