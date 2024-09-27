В Чехии к 2027 году планируют построить самую вместительную хоккейную арену в мире

Владелец чешского хоккейного клуба «Пардубице» Петр Дедек сообщил о планах строительства новой арены. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.sk.

Новый многофункциональный зал в Пардубице будет иметь вместимость до 22 296 мест. Таким образом, он станет самым вместительным в мире. Общий объём инвестиций составит 10,5 млрд чешских крон (€ 417 млн). Помимо основной арены, в комплекс войдут небольшой зал, гостиница и гараж. Новый стадион должен быть готов к лету 2027 года. Ежегодно на нём будет проводиться около 100 мероприятий.

Напомним, в данный момент самым вместительным хоккейным стадионом в мире является «СКА Арена» в Санкт-Петербурге вместимостью 21 542 зрителя.