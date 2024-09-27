Валерий Каменский: СКА не обходит потолок зарплат, а укрепляется

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал трансферную политику санкт-петербургского СКА.

«Обход потолка зарплат от СКА? Можно говорить о том, что они не обходят потолок зарплат, а укрепляются. Если они не нарушают регламент такими действиями, то это дело клуба. Нужно внимательно смотреть правила и регламент. Каждая команда хочет усилиться. Естественно, нужно и нам смотреть регламент, чтобы все были в равных условиях», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Напомним, 23 сентября СКА подписал соглашение с американским защитником Тони Деанджело. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.