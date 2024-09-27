Кожевников: не надо раньше времени петь Мичкову дифирамбы, он не первый такой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что результативная игра российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в предсезонных матчах «ни о чём не говорит».

«Не надо раньше времени петь Мичкову дифирамбы, эти выставочные матчи не говорят ни о чём. Да, Матвей хороший и талантливый игрок, но давайте дождёмся начала регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил шайбу и отдал результативную передачу, ну и что? Пусть пройдут первые 10-15 матчей, и вот уже тогда всё будет понятно. В сезоне будет совсем другой хоккей, а сейчас идут обычные разминочные игры.

Мичков не первый такой талантливый человек, который хорошо начинает играть в команде НХЛ. А где они оказывались потом? Возвращались в Россию», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 27 сентября, в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0. В составе победителей забивали Эрик Джонсон и российский нападающий Матвей Мичков. Также Мичков в этой встрече отметился результативной передачей.

Всего в двух играл за «Флайерз» Мичков записал в свой актив 4 (1+3) очка.