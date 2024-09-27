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Плющев: надо отменить потолок зарплат в КХЛ, никогда не будет никакого равенства

Плющев: надо отменить потолок зарплат в КХЛ, никогда не будет никакого равенства
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нужно отменить потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«Могу сказать, что я всегда был против потолка зарплат. Нельзя равнять всех под одну гребёнку. Нельзя сравнивать Нижнекамск с Москвой или Югру с Санкт-Петербургом. Никогда не будет никакого равенства. Что искусственно – всё это не естественно.

Самое главное, что когда тренеры и менеджеры будут приводить игроков, то будут нести персональную ответственность за них. Получается так, что все скрываются положением КХЛ о потолке зарплат, а страдают люди и игроки, что совершенно ненормально», — цитирует Плющева «Советский спорт».

Напомним, в сезоне-2024/2025 размер потолка зарплат в чемпионате КХЛ составляет 900 млн рублей.

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