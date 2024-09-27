Форвард «Филадельфии»: каждый раз, когда Мичков на скамейке, он хочет вернуться на лёд

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оуэн Типпетт рассказал о большом желании российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова играть.

«Он так взволнован. Каждый раз, когда мы оказываемся на скамейке запасных, он хочет снова вернуться на лёд. Его воодушевление заразительно, ребята как бы подпитываются им. Здорово, когда такая энергия есть рядом», — приводит слова Типпетта NBC Sports Philadelphia.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0. В составе победителей забивали Эрик Джонсон и российский нападающий Матвей Мичков. Также Мичков в этой встрече отметился результативной передачей.

Всего в двух играл за «Флайерз» Мичков записал в свой актив 4 (1+3) очка.