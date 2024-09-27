А. Николишин — о Ротенберге: финансирование сборных поднялось, но плохого — дофига

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о работе первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР), заместителя председателя совета директоров СКА и главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

— У него есть отрицательные и положительные вещи. Но я не хочу в нашем интервью про него говорить. Ради чего? Чтобы какой-то хайп словить? Мне это не нужно.

– Мне кажется, важно говорить, потому что происходит монополизация хоккея Романом Ротенбергом – он в СКА, и в ФХР, и в сборной «Россия 25», и на многое влияет.

– Если его допустили до руководства ФХР, конечно, он будет влиять на хоккей. Другой вопрос – что хорошего, а что плохого это несёт.

– А что хорошего?

– Финансирование института сборных при Ротенберге поднялось в разы. Это хорошо. Плохого тоже дофига, но мы собрались не для обсуждения этого.

– Но нормально ли, что в хоккее есть человек, про которого не принято говорить, что думаешь?

– Имеешь в виду – говорить как про тренера? За него говорят поступки, дела. Как он сам говорит: у нас система. Хорошо, у каждого она своя – вы объясните, что имеете в виду под этим словом. Ни одного логического объяснения не видел. Либо говорят [в СКА]: «Мы строим чемпионскую команду». Но потом проходит год – и 10 человек в составе меняют. Через год – ещё 10. Так за счёт чего вы строите чемпионскую команду? Тоже ответа нет, — заявил Николишин.

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера петербургской команды. Дважды он выводил СКА в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.