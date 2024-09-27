«Металлург» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 27 сентября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» после девяти проведённых матчей имеет в активе шесть очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Казанский клуб с 10 баллами в активе располагается на пятой строчке в таблице Востока. Отметим, что победная серия «Ак Барса» составляет четыре матча.