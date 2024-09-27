«Излишняя демократия Дэвида». Фастовский — о причинах ухода Немировски из «Барыса»

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал провальный старт казахстанского «Барыса» и ухода главного тренера Дэвида Немировски.

«Вся проблема в подготовке команды — летом сборная Казахстана участвовала в олимпийском отборе и «Барыс» собрался полностью за два-три дня до начала сезона. С другой стороны, он сам набирал иностранцев и странно, что именно эти иностранцы не дают результат.

Но главное — излишняя демократия Дэвида. А, наверное, в таком деле такого быть не должно. Его хоккейная философия — атакующий стиль. У него всегда прекрасные отношения с игроками, это положительный персонаж. Но это тот случай, когда тренер не должен быть таким положительным, хоккеисты не должны его любить, они должны работать», — цитирует Фастовского сайт КХЛ.

Вчера, 26 сентября, в Астане закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, «Барыс» одержал свою первую победу в основное время в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, казахстанский клуб ранее победил «Автомобилист» в овертайме со счётом 2:1.