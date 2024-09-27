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Трактор — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 27 сентября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» после восьми проведённых встреч набрал 10 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

После девяти сыгранных матчей омичи занимают восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с семью очками. Серия поражений «Авангарда» составляет шесть матчей.

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