«Трактор» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 27 сентября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Трактор» после восьми проведённых встреч набрал 10 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
После девяти сыгранных матчей омичи занимают восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с семью очками. Серия поражений «Авангарда» составляет шесть матчей.