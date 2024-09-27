Журналист The Athletic назвал игрока НХЛ, кто мог бы стать отличным генеральным менеджером

Североамериканский журналист Эрик Духачек в статье на сайте The Athletic заявил, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после окончания карьеры мог бы стать отличным генеральным менеджером клуба НХЛ.

— Кого из нынешних игроков НХЛ вы могли бы назвать отличным генеральным менеджером в будущем?

— Первое имя, которое пришло на ум, было Кросби. Он понимает хоккей, живёт и дышит игрой. Сидни умён и хитёр. Кривая обучения, вероятно, не будет слишком долгой.

Вопрос только в том, что он хочет делать, когда его игровая карьера закончится — остаться в игре или дистанцироваться от неё. И если он решит остаться, будет ли Кросби делать это на неполной ставке, в качестве консультанта? Или работать полный рабочий день, что станет образом жизни? Если бы Кросби захотел сделать последнее, я убеждён, что он был бы отличным генменеджером, — заявил Духачек.