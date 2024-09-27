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СКА — Северсталь: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча на стадионе «Ледовый» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах. С 11 очками в активе подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в таблице Запада. Клуб с берегов Невы одержал победы в четырёх последних встречах.

Череповецкий клуб с 10 очками располагается на шестой строчке в таблице Западной конференции.

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