СКА — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча на стадионе «Ледовый» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах. С 11 очками в активе подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в таблице Запада. Клуб с берегов Невы одержал победы в четырёх последних встречах.

Череповецкий клуб с 10 очками располагается на шестой строчке в таблице Западной конференции.