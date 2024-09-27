Кожевников — о СКА: думаю, потолок зарплат многие обходят, если люди негодуют, то пусть

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, может ли СКА обходить потолок зарплат в КХЛ, используя бонусы.

«Обход потолка зарплат от СКА? Я думаю, что потолок многие обходят либо бонусами, либо ещё чем-то, так что у каждого своё мнение. Если люди негодуют, то пусть. Негодование – это эмоция, а вот детали сделок никто не знает. Надо знать внутреннюю кухню, чтобы говорить», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Напомним, 23 сентября СКА подписал соглашение с американским защитником Тони Деанджело. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.