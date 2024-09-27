Экс-голкипер СКА: для американцев Россия прежде всего — великая хоккейная держава

Бывший вратарь СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Сергей Черкас высказался о приходе в армейский клуб американского защитника Тони Деанджело.

– Надо посмотреть, в какой форме сейчас Деанджело. Он играл во многих командах НХЛ, но время для адаптации всё равно потребуется. В целом трансфер – усиление для СКА, интересный для нашего хоккея.

– Когда в СКА перешёл Евгений Кузнецов, вы сказали, что в России его голова «встанет на место» после всех проблем, которые хоккеист испытал в Северной Америке. Деанджело тоже тут понравится?

– Конечно. Я не удивляюсь тому, что в КХЛ едут американцы, канадцы. Политика – это одно, бизнес – совсем другое. В Америке на первое никто не смотрит. Я понимаю, что сюда не поедет играть латыш, кто-то из Прибалтики, из Европы. А канадец или американец может запросто к нам приехать. Для них Россия прежде всего – великая хоккейная держава. И КХЛ – сильная лига. Вы посмотрите, какие матчи идут, какой великолепный уровень хоккея, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Тони Деанджело подписал контракт с армейским клубом 23 сентября. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.

В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах. С 11 очками в активе подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в таблице Запада. Клуб с берегов Невы одержал победы в четырёх последних встречах.