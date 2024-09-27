Плющев: вот поехали на Олимпиаду какие-то спортсмены. Русские? Они сейчас на передовой

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о решении российских спортсменов выступить на Олимпийских играх в Париже без гимна и флага.

«Спортсмены всегда были передовым идеологическим отрядом своей страны, они представляли культуру, народ, историю, спорт. Вот сейчас поехали на Олимпиаду в Париже какие-то спортсмены. Кто о них что-то знал? Говорить о том, что мы же русские? Русские сейчас на передовой. Если вы хотите быть действительно русскими и патриотами, нужно быть ими до конца. И не стыдить своих соотечественников.

В МОК посмотрели, что можно сделать из русских аморфное сочетание. И потом уже начались разговоры, что мы — граждане мира. Вы спортсмены какой страны и кто вас воспитал вообще и дал возможность вырасти в спортсмена? Надо это уважать и уважать самих себя», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.