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Роман Ротенберг рассказал об изменении в составе СКА

Роман Ротенберг рассказал об изменении в составе СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Эмиль Галимов продолжит тренироваться и играть в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

«Что касается ситуации с Эмилем Галимовым, могу сказать, что мы всегда в первую очередь исходим из интересов игрока. Эмиль продолжит тренироваться и играть в «СКА-Неве», а мы вместе с его агентом и самим игроком продолжим искать для него вариант в КХЛ, несмотря на все объективные и субъективные трудности. В наших реалиях, когда многие игроки высокого уровня по разным причинам остаются без работы, особенно важно, что Эмиль сохранит возможность играть — своих мы не бросаем. Хочу только пожелать ему удачи!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, 23 сентября СКА подписал соглашение с американским защитником Тони Деанджело. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.

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