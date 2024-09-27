Главный тренер СКА Ротенберг подтвердил, что Деанджело и Глотов сыграют с «Северсталью»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подтвердил, что американский защитник Тони Деанджело и нападающий Василий Глотов сыграют с «Северсталью». Напомним, игра состоится сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сегодня нас ждёт важный матч с сильным соперником, и для наших болельщиков есть хорошие новости! Свой первый матч после травмы проведёт Василий Глотов – наш лидер, которого мы все так долго ждали в строю. Вася восстановился после травмы, полученной на турнире Пучкова, и рвётся в бой. Также за СКА дебютирует Тони Деанджело – он с нетерпением ждёт выхода на лёд перед петербургскими болельщиками. Уверен, что игрок такого уровня очень поможет СКА», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Тони Деанджело подписал контракт с армейским клубом 23 сентября. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.