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СКА расторг соглашение с нападающим Эмилем Галимовым

СКА расторг соглашение с нападающим Эмилем Галимовым
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СКА расторг соглашение с нападающим Эмилем Галимовым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, сегодня, 27 сентября, главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Эмиль Галимов продолжит тренироваться и играть в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

В текущем сезоне Галимов не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне форвард сыграл 20 матчей в регулярке и восемь в плей-офф, набрав 7 (2+5) очков.

В сезоне-2023/2024 СКА одержал пять побед в восьми матчах. С 11 очками в активе подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в таблице Запада. Клуб с берегов Невы одержал победы в четырёх последних встречах.

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