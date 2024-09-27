«Forza Tony». Ротенберг показал фотографию Деанджело с тренировки
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился фотографией с тренировки новичка команды Тони Деанджело.
«Forza Tony», — подписал фото Ротенберг.
28-летний Деанджело стал игроком российской команды 23 сентября, подписав контракт на один сезон. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз». Деанджело был выбран на драфте НХЛ 2014 года в первом раунде под общим 19-м номером командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Дебютирует за СКА Деанджело сегодня, 27 сентября, в игре с «Северсталью».
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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