«Неприемлемо, глупость». А. Николишин — о сборной «Россия 25»

Бывший российский хоккеист Андрей Николишин раскритиковал сборную «Россия 25». Команда, возглавляемая Романом Ротенбергом, после завершения сезонов в 2023 и 2024 годах проводила товарищеские матчи с Беларусью.

– Сборная «Россия 25» – что это?

– Нет никакой «России 25». Это всё блажь. Есть команда, которую собрали по непонятному принципу, но в ней в основном – игроки СКА. Ну прокатились по городам, сыграли с Беларусью. Тоже непонятно – зачем.

– Вы сами смотрели эти матчи?

– Нет. Думаю, мало кто смотрел. Возможно, это для людей, кто пошёл на стадион, чтобы увидеть ребят-звёзд из КХЛ. В городах, где КХЛ нет, – в Туле, например.

Но большой и понятной цели я не вижу. Сезон закончился, ребятам хорошо бы отдохнуть, а они поехали в турне. Чтобы обкатать молодёжь? Так она в сезоне обкатана. Чтобы сыграть на уровне сборной? Но для меня сборная – это все сильнейшие в составе. Там они были? Однозначно нет. Тогда это не сборная. Далее – вы назвали её U25. Но есть ребята, кто старше 25. Для меня подмена понятий – неприемлемо, глупость, — сказал Николишин.