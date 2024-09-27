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В минском «Динамо» отреагировали на предстоящий рекорд КХЛ от Вадима Шипачёва

В минском «Динамо» отреагировали на предстоящий рекорд КХЛ от Вадима Шипачёва
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий высказался о предстоящем рекордсмене лиги, нападающем команды Вадиме Шипачёве. У форварда 923 очка в 994 матчах КХЛ (с учётом плей-офф). У рекордсмена лиги Сергея Мозякина 928 очков в 842 играх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
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Северсталь
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— Насколько важно иметь в составе звезду такого масштаба, как Вадим Шипачёв?
— Про это многое уже сказано. Вадим — легенда КХЛ, мастер, в шаге от двух значимых рекордов лиги. Здорово, что эти рекорды будут побиты в джерси «Динамо», этот опыт важен для нас. Всей стране и болельщикам это придаёт интерес. Интересно наблюдать за такой легендой в джерси минского «Динамо». Очень важно, что такой рекорд в истории КХЛ будет связан с нашей страной. Это не может не радовать, — приводит слова Каркоцкого Sport5.by.

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