«Нам стыдно перед болельщики». Нападающий «Авангарда» — о шестиматчевой серии поражений

Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев высказался о серии поражений команды. Омичи проиграли шесть матчей подряд.

«Мы не можем забивать в равных составах… Микроклимат в команде отличный. Даже в таких ситуациях мы остаёмся позитивными, верим друг в друга и верим в нашего тренера. Думаю, все проблемы у нас в голове… Тяжело это всё. Тренеры верят в нас, но мы не приносим результата. Нам стыдно перед болельщиками...» — приводит слова Галиева Metaratings.

«Авангард» начал сезон с трёх побед, но затем проиграл «Амуру» (2:3 Б), «Сибири» (1:4), «Салавату Юлаеву» (2:4), «Автомобилисту» (0:3), СКА (1:4) и «Локомотиву» (2:3). В эти минуты омичи проводят гостевой матч с «Трактором», уступая 0:2 к середине первого периода.