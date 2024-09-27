«Нам стыдно перед болельщики». Нападающий «Авангарда» — о шестиматчевой серии поражений
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Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев высказался о серии поражений команды. Омичи проиграли шесть матчей подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 0
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5) 2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4)
«Мы не можем забивать в равных составах… Микроклимат в команде отличный. Даже в таких ситуациях мы остаёмся позитивными, верим друг в друга и верим в нашего тренера. Думаю, все проблемы у нас в голове… Тяжело это всё. Тренеры верят в нас, но мы не приносим результата. Нам стыдно перед болельщиками...» — приводит слова Галиева Metaratings.
«Авангард» начал сезон с трёх побед, но затем проиграл «Амуру» (2:3 Б), «Сибири» (1:4), «Салавату Юлаеву» (2:4), «Автомобилисту» (0:3), СКА (1:4) и «Локомотиву» (2:3). В эти минуты омичи проводят гостевой матч с «Трактором», уступая 0:2 к середине первого периода.
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