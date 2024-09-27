Форвард «Адмирала» объяснил причину удачного старта команды в нынешнем сезоне КХЛ

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик прокомментировал старт команды в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У «Адмирала» пять побед в восьми матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 октября 2024, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Многое поменялось с прошлого сезона. На предсезонке мы не ездили на турниры, только товарищеские матчи, не было перелётов, фокусировались на работе и поэтому хорошо подготовились к сезону. Мы поменяли тактику, у нас нет построений в средней зоне, играем от атаки, прессингуем на каждом метре поля. Наша результативность неслучайна. С Шэном и Старковым нас поставили в звено в первый же день, мы много общаемся вне льда о хоккее, рад, что у меня такие партнёры. Не хочу быть только снайпером или распасовщиком — надо приносить пользу команде и выигрывать. Получаю удовольствие от игры, когда есть красивые комбинации, нестандартные действия в атаке», — приводит слова Гутика пресс-служба КХЛ на официальном сайте.