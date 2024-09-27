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Овечкин — второй в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эпохи Гретцки по версии The Score

Овечкин — второй в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эпохи Гретцки по версии The Score
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на второй строчке рейтинга The Score лучших хоккеистов НХЛ в эпоху после Уэйна Гретцки. Первое место занял многолетний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

В пятёрку также вошли Никлас Лидстрём, Коннор Макдэвид и Патрик Кейн.

Овечкин не попал в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Вместе с «Вашингтоном» российский форвард выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Пока это единственный Кубок Стэнли в карьере Овечкина.

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