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Нюландер получил травму, врезавшись в соперника после толчка клюшкой от одноклубника

Нюландер получил травму, врезавшись в соперника после толчка клюшкой от одноклубника
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Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер не смог продолжить предсезонную игру с «Монреалем» (2:1) из-за травмы.

Форвард врезался в ногу соперника после того, как его одноклубник Ник Робертсон подтолкнул его клюшкой сзади. Швед не смог продолжить встречу, но главный тренера «Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе.

Фото: Кадр из трансляции

28-летний Нюландер был выбран «Торонто» на драфте НХЛ 2014 года в первом раунде под общим восьмым номером. За «Мэйпл Лифс» шведский форвард играет с 2016 года и за это время в 603 матчах Национальной хоккейной лиги набрал 528 очков. Он забросил 217 шайб и отдал 311 результативных передач при показателе полезности "+24".

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