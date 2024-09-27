Форвард «Трактора» Шабанов не реализовал буллит во втором матче подряд

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов не реализовал буллит по ходу матча с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ. Примечательно, что в предыдущей игре с «Салаватом Юлаевым» (3:5) форвард также не реализовал такую возможность.

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В нынешнем сезоне 23-летний Шабанов в восьми матчах набрал 8 (5+3) очков. «Трактор» после восьми проведённых встреч набрал 10 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре «Трактор» встретится со «Спартаком» в гостях. Матч состоится 1 октября.