Форвард «Трактора» Шабанов не реализовал буллит во втором матче подряд
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Нападающий «Трактора» Максим Шабанов не реализовал буллит по ходу матча с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ. Примечательно, что в предыдущей игре с «Салаватом Юлаевым» (3:5) форвард также не реализовал такую возможность.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5) 2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4) 3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4) 4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5) 4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В нынешнем сезоне 23-летний Шабанов в восьми матчах набрал 8 (5+3) очков. «Трактор» после восьми проведённых встреч набрал 10 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующей игре «Трактор» встретится со «Спартаком» в гостях. Матч состоится 1 октября.
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