«Авангард» проиграл седьмой матч подряд, уступив на выезде «Трактору»

Сегодня, 27 сентября, на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Трактор» обыграл «Авангард» со счётом 4:2.

Шайбами в составе команды победителей отметились Владимир Ткачёв, Артём Шварёв и Александр Кадейкин, оформивший дубль. У «Авангарда» результативные броски на счету Ильи Рейнгардта.

«Трактор» прервал серию поражений из двух матчей, одержав пятую победу в сезоне. В следующей игре команда Бенуа Гру встретится 1 октября со «Спартаком».

«Авангард» проиграл седьмой матч подряд. 30 сентября команда Сергея Звягина сразится с «Сибирью».