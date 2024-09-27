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Металлург — Ак Барс, результат матча 27 сентября 2024, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей, переиграв «Металлург»
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Сегодня, 27 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Со счётом 4:3 победу одержал «Ак Барс».

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Юров (Орехов) – 07:02 (5x5)     1:1 Бабенко (Дыняк, Семёнов) – 18:42 (5x5)     1:2 Петан (Яшкин, Галимов) – 19:15 (5x4)     1:3 Кошелев (Семёнов) – 26:05 (5x5)     1:4 Барабанов (Евсеев) – 45:50 (5x5)     2:4 Джонсон (Уилсон) – 46:26 (5x5)     3:4 Петунин (Юров, Вовченко) – 49:04 (6x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Счёт во встрече открыл Данил Юров («Металлург»), однако позже «Ак Барс» забросил четыре шайбы подряд в исполнении Егора Бабенко, Ника Петана, Семёна Кошелева и Александра Барабанова. Лишь в третьем периоде «Металлургу» удалось отыграть два гола. Точными бросками отметились Люк Джонсон и Александр Петунин, однако это не позволило магнитогорцам выиграть.

Для «Ак Барса» это пятый победный матч подряд, а вот «Металлург» вновь потерпел поражение после того, как уступил «Спартаку» в прошлый раз. Всего у команды из Магнитогорска семь поражений в 10 встречах сезона-2024/2025.

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