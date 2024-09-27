«Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей, переиграв «Металлург»

Сегодня, 27 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Со счётом 4:3 победу одержал «Ак Барс».

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Счёт во встрече открыл Данил Юров («Металлург»), однако позже «Ак Барс» забросил четыре шайбы подряд в исполнении Егора Бабенко, Ника Петана, Семёна Кошелева и Александра Барабанова. Лишь в третьем периоде «Металлургу» удалось отыграть два гола. Точными бросками отметились Люк Джонсон и Александр Петунин, однако это не позволило магнитогорцам выиграть.

Для «Ак Барса» это пятый победный матч подряд, а вот «Металлург» вновь потерпел поражение после того, как уступил «Спартаку» в прошлый раз. Всего у команды из Магнитогорска семь поражений в 10 встречах сезона-2024/2025.