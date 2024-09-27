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«Авангард» начал сезон с трёх побед, далее — семь поражений подряд

«Авангард» начал сезон с трёх побед, далее — семь поражений подряд
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Омский «Авангард» на выезде проиграл челябинскому «Трактору» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для «Авангарда» это поражение стало седьмым подряд после трёх побед на старте сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5)     2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4)     3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4)     4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5)     4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5)     4:2 Рейнгардт (Яремчук, Коледов) – 58:33 (5x5)    

Шайбами в составе команды победителей отметились Владимир Ткачёв, Артём Шварёв и Александр Кадейкин, оформивший дубль. У «Авангарда» результативные броски на счету Ильи Рейнгардта.

«Трактор» прервал серию поражений из двух матчей, одержав пятую победу в сезоне. В следующей игре команда Бенуа Гру встретится 1 октября со «Спартаком».

«Авангард» проиграл седьмой матч подряд. 30 сентября команда Сергея Звягина сразится с «Сибирью».

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