«Авангард» начал сезон с трёх побед, далее — семь поражений подряд

Омский «Авангард» на выезде проиграл челябинскому «Трактору» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для «Авангарда» это поражение стало седьмым подряд после трёх побед на старте сезона.

Шайбами в составе команды победителей отметились Владимир Ткачёв, Артём Шварёв и Александр Кадейкин, оформивший дубль. У «Авангарда» результативные броски на счету Ильи Рейнгардта.

«Трактор» прервал серию поражений из двух матчей, одержав пятую победу в сезоне. В следующей игре команда Бенуа Гру встретится 1 октября со «Спартаком».

«Авангард» проиграл седьмой матч подряд. 30 сентября команда Сергея Звягина сразится с «Сибирью».