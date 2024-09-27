Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оформил второй голевой дубль подряд
Поделиться
Хоккеист «Трактора» Александр Кадейкин забросил две шайбы в матче с «Авангардом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 30-летний форвард оформил дубль во второй игре подряд, забросив две шайбы и в ворота «Салавата Юлаева» (3:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5) 2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4) 3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4) 4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5) 4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5) 4:2 Рейнгардт (Яремчук, Коледов) – 58:33 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
30-летний Кадейкин в нынешнем сезоне в восьми матчах забросил четыре шайбы. Он выступает за «Трактор» первый сезон.
«Трактор» прервал серию поражений из двух матчей, одержав пятую победу в сезоне. В следующей игре команда Бенуа Гру встретится 1 октября со «Спартаком».
Комментарии
- 27 сентября 2024
-
20:36
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:08
-
20:04
-
19:59
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
18:50
-
18:18
-
18:15
-
17:48
-
17:37
-
17:28
-
16:50
-
16:36
-
16:30
-
16:27
-
15:47
-
15:29
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
14:47
-
14:34
-
14:15
-
14:00
-
13:43
-
13:25
-
13:11
-
12:49
-
12:36
-
12:17