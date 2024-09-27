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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оформил второй голевой дубль подряд

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оформил второй голевой дубль подряд
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Хоккеист «Трактора» Александр Кадейкин забросил две шайбы в матче с «Авангардом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 30-летний форвард оформил дубль во второй игре подряд, забросив две шайбы и в ворота «Салавата Юлаева» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5)     2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4)     3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4)     4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5)     4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5)     4:2 Рейнгардт (Яремчук, Коледов) – 58:33 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

30-летний Кадейкин в нынешнем сезоне в восьми матчах забросил четыре шайбы. Он выступает за «Трактор» первый сезон.

«Трактор» прервал серию поражений из двух матчей, одержав пятую победу в сезоне. В следующей игре команда Бенуа Гру встретится 1 октября со «Спартаком».

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