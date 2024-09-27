Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оформил второй голевой дубль подряд

Хоккеист «Трактора» Александр Кадейкин забросил две шайбы в матче с «Авангардом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 30-летний форвард оформил дубль во второй игре подряд, забросив две шайбы и в ворота «Салавата Юлаева» (3:5).

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30-летний Кадейкин в нынешнем сезоне в восьми матчах забросил четыре шайбы. Он выступает за «Трактор» первый сезон.

«Трактор» прервал серию поражений из двух матчей, одержав пятую победу в сезоне. В следующей игре команда Бенуа Гру встретится 1 октября со «Спартаком».