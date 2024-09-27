В матче СКА — «Северсталь» заброшено четыре шайбы за 101 секунду

Хоккеисты СКА и «Северстали» забросили четыре шайбы за 101 секунду (1 минута 41 секунда) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счёт во встрече открыл Никита Коростелёв, забросив в меньшинстве. Уже через девять секунд СКА сравнял счёт благодаря шайбе Валентина Зыкова. Через 22 секунды Руслан Абросимов вывел «Северсталь» вперёд. Через минуту и восемь секунд СКА вновь сравнял счёт после заброшенной шайбы Михаила Воробьёва.

В случае выигрыша СКА петербуржцы продлят серию побед до пяти матчей. Если «Северсталь» обыграет СКА, то это будет первый их успех после двух поражений подряд.