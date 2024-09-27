В матче СКА — «Северсталь» заброшено четыре шайбы за 101 секунду
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Хоккеисты СКА и «Северстали» забросили четыре шайбы за 101 секунду (1 минута 41 секунда) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4) 1:1 Зыков – 07:03 (5x5) 1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5) 2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5) 3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5) 4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5) 5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)
Счёт во встрече открыл Никита Коростелёв, забросив в меньшинстве. Уже через девять секунд СКА сравнял счёт благодаря шайбе Валентина Зыкова. Через 22 секунды Руслан Абросимов вывел «Северсталь» вперёд. Через минуту и восемь секунд СКА вновь сравнял счёт после заброшенной шайбы Михаила Воробьёва.
В случае выигрыша СКА петербуржцы продлят серию побед до пяти матчей. Если «Северсталь» обыграет СКА, то это будет первый их успех после двух поражений подряд.
Комментарии
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