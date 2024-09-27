Форвард СКА Евгений Кузнецов ушёл в раздевалку по ходу матча с «Северсталью»
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов не смог продолжить матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Форвард самостоятельно покинул лёд, уйдя в раздевалку. 32-летний форвард почувствовал боль в руке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4) 1:1 Зыков – 07:03 (5x5) 1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5) 2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5) 3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5) 4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5) 5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».
«Так, Кузю уводят в раздевалку, что-то с Женей произошло болезненное. Надеемся, ничего серьёзного. Постараемся держать вас в курсе», — написано в соцсетях СКА.
В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах. С 11 очками в активе подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в таблице Запада. 32-летний Евгений Кузнецов после восьми встреч набрал 4 (1+3) очка.
Предыдущие 10 лет Кузнецов отыграл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».
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