Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Евгений Кузнецов ушёл в раздевалку по ходу матча с «Северсталью»

Форвард СКА Евгений Кузнецов ушёл в раздевалку по ходу матча с «Северсталью»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов не смог продолжить матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Форвард самостоятельно покинул лёд, уйдя в раздевалку. 32-летний форвард почувствовал боль в руке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».

«Так, Кузю уводят в раздевалку, что-то с Женей произошло болезненное. Надеемся, ничего серьёзного. Постараемся держать вас в курсе», — написано в соцсетях СКА.

В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах. С 11 очками в активе подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в таблице Запада. 32-летний Евгений Кузнецов после восьми встреч набрал 4 (1+3) очка.

Предыдущие 10 лет Кузнецов отыграл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

Материалы по теме
В матче СКА — «Северсталь» заброшено четыре шайбы за 101 секунду
Материалы по теме
СКА издевается над потолком зарплат? КХЛ пора вмешаться и что-то предпринять
СКА издевается над потолком зарплат? КХЛ пора вмешаться и что-то предпринять
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android