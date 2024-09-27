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Форвард СКА Евгений Кузнецов ушёл в раздевалку по ходу матча с «Северсталью»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов не смог продолжить матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Форвард самостоятельно покинул лёд, уйдя в раздевалку. 32-летний форвард почувствовал боль в руке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».

«Так, Кузю уводят в раздевалку, что-то с Женей произошло болезненное. Надеемся, ничего серьёзного. Постараемся держать вас в курсе», — написано в соцсетях СКА.

В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах. С 11 очками в активе подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в таблице Запада. 32-летний Евгений Кузнецов после восьми встреч набрал 4 (1+3) очка.

Предыдущие 10 лет Кузнецов отыграл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».