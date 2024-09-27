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Главный тренер «Авангарда»: победы придут. Перелом должен наступить в следующем матче

Главный тренер «Авангарда»: победы придут. Перелом должен наступить в следующем матче
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о семи подряд поражениях команды. В последней игре омичи уступили в гостях «Трактору» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5)     2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4)     3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4)     4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5)     4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5)     4:2 Рейнгардт (Яремчук, Коледов) – 58:33 (5x5)    

— Я уверен по тому, какая атмосфера в раздевалке, как ребята бьются на льду, и какие игроки у нас собраны, что победы придут, наступит перелом. И он должен наступить в следующем матче.

— В чём причина такого количества удалений сегодня?
— Да, немного нехарактерно, что так много удалений было у нас. Думаю, эмоции возобладали. Может быть, чересчур было рвение отыграться. Но для меня важнее в данный момент бесстрашие ребят, что они ни на одну секунду не опускают руки и стараются создать этот перелом, который мы все ждём, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Сибирью» 30 сентября.

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