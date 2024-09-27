Главный тренер «Авангарда»: победы придут. Перелом должен наступить в следующем матче

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о семи подряд поражениях команды. В последней игре омичи уступили в гостях «Трактору» (2:4).

— Я уверен по тому, какая атмосфера в раздевалке, как ребята бьются на льду, и какие игроки у нас собраны, что победы придут, наступит перелом. И он должен наступить в следующем матче.

— В чём причина такого количества удалений сегодня?

— Да, немного нехарактерно, что так много удалений было у нас. Думаю, эмоции возобладали. Может быть, чересчур было рвение отыграться. Но для меня важнее в данный момент бесстрашие ребят, что они ни на одну секунду не опускают руки и стараются создать этот перелом, который мы все ждём, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Сибирью» 30 сентября.