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СКА и «Северсталь» побили два рекорда КХЛ за один период

СКА и «Северсталь» побили два рекорда КХЛ за один период
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В эти минуты в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата КХЛ. СКА и «Северсталь» отыграли один период, обновив два рекорда лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)    

«СКА и «Северсталь» установили рекорды КХЛ по скорострельности: Семь шайб с начала матча — 14:55. Предыдущий рекорд 14:59 был установлен 3 февраля 2013 года в матче между «Слованом» и пражским «Львом».

Семь шайб в течение матча – 08:03. Предыдущий рекорд 08:07 был установлен 15 января 2024 года в матче между «Торпедо» и «Металлургом», — сказано в сообщении.

После первого периода счёт в матче 5:2 в пользу СКА.

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