СКА и «Северсталь» побили два рекорда КХЛ за один период

В эти минуты в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата КХЛ. СКА и «Северсталь» отыграли один период, обновив два рекорда лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале.

«СКА и «Северсталь» установили рекорды КХЛ по скорострельности: Семь шайб с начала матча — 14:55. Предыдущий рекорд 14:59 был установлен 3 февраля 2013 года в матче между «Слованом» и пражским «Львом».

Семь шайб в течение матча – 08:03. Предыдущий рекорд 08:07 был установлен 15 января 2024 года в матче между «Торпедо» и «Металлургом», — сказано в сообщении.

После первого периода счёт в матче 5:2 в пользу СКА.