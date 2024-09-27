Главный тренер «Авангарда» анонсировал появление Райана Спунера в игре с «Сибирью»

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» заявил, что канадский хоккеист Райан Спунер может присоединиться к омской команде уже в следующем матче.

— Может ли сыграть в следующем матче Спунер?

— Да, Райан Спунер прилетел, он должен пройти все медосмотры. Думаем, что он в достаточно хорошем состоянии, чтобы войти в состав, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч «Авангарда» пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» 30 сентября с «Сибирью».

В минувшем сезоне Спунер в составе «Авангарда» заработал 61 очко в 65 матчах. Он забросил 23 шайбы и оформил 38 голевых передач. Ранее выступал в НХЛ.