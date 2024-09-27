«Будут изменения в команде». Главный тренер «Авангарда» выступил с публичным заявлением

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Трактора» (2:4), ставшее седьмым подряд, анонсировал изменения в команде.

— Вы взяли на себя ответственность за результаты. В чём вы видите свои недоработки?

— Если говорить в общем, то я знаю, что я расту каждый день. Задал стандарты для команды и заставлял игроков придерживаться этих стандартов. Это, может быть, не отражается на их желании играть друг за друга, за «Авангард», за наших болельщиков, которые поддерживают нас в каждом городе. Думаю, что в тренировочном процессе и в каких-то других аспектах будут изменения в команде, это я могу публично заявить.

— Чувствуете ли вы, что следующий матч – в чём-то решающий для вашей карьеры, как главного тренера клуба? И какой у вас сейчас диалог с руководством?

— Про диалог оставлю за скобками. В плане моей карьеры…Это вообще не обо мне. Ребята бьются, хотят выиграть. Да, «Сибирь» — принципиальный соперник, и в этой поездке были принципиальные соперники. Как я уже сказал, перелом должен наступить в этой игре, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.