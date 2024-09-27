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«Будут изменения в команде». Главный тренер «Авангарда» выступил с публичным заявлением

«Будут изменения в команде». Главный тренер «Авангарда» выступил с публичным заявлением
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Трактора» (2:4), ставшее седьмым подряд, анонсировал изменения в команде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5)     2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4)     3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4)     4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5)     4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5)     4:2 Рейнгардт (Яремчук, Коледов) – 58:33 (5x5)    

— Вы взяли на себя ответственность за результаты. В чём вы видите свои недоработки?
— Если говорить в общем, то я знаю, что я расту каждый день. Задал стандарты для команды и заставлял игроков придерживаться этих стандартов. Это, может быть, не отражается на их желании играть друг за друга, за «Авангард», за наших болельщиков, которые поддерживают нас в каждом городе. Думаю, что в тренировочном процессе и в каких-то других аспектах будут изменения в команде, это я могу публично заявить.

— Чувствуете ли вы, что следующий матч – в чём-то решающий для вашей карьеры, как главного тренера клуба? И какой у вас сейчас диалог с руководством?
— Про диалог оставлю за скобками. В плане моей карьеры…Это вообще не обо мне. Ребята бьются, хотят выиграть. Да, «Сибирь» — принципиальный соперник, и в этой поездке были принципиальные соперники. Как я уже сказал, перелом должен наступить в этой игре, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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